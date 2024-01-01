bin CFA Frangı BCEAO'dan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile XOF → AZN çevirin

1,000CFA XOF = 0,002728man. AZN

09:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 XOF → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00280,0029
Düşük0,00270,0027
Ortalama0,00280,0028
Değişim-3.15%-5.60%
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1 XOF → AZN istatistikleri

XOF → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. XOF → AZN kurundaki değişiklik -3.15 değerindeydi.

XOF → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. XOF → AZN kurundaki değişiklik -5.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,951,54110,0221,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,21,94612,661,6942.173,14
1 CAD0,7130,56410,6771,0987,1430,9561.226,1
1 EUR1,0530,8331,47711,62210,5481,4121.810,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Azerbaycan Manatı
1 XOF0,00273 AZN
5 XOF0,01364 AZN
10 XOF0,02728 AZN
20 XOF0,05457 AZN
50 XOF0,13642 AZN
100 XOF0,27284 AZN
250 XOF0,68210 AZN
500 XOF1,36421 AZN
1000 XOF2,72841 AZN
2000 XOF5,45682 AZN
5000 XOF13,64205 AZN
10000 XOF27,28410 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / CFA Frangı BCEAO
1 AZN366,51400 XOF
5 AZN1.832,57000 XOF
10 AZN3.665,14000 XOF
20 AZN7.330,28000 XOF
50 AZN18.325,70000 XOF
100 AZN36.651,40000 XOF
250 AZN91.628,50000 XOF
500 AZN183.257,00000 XOF
1000 AZN366.514,00000 XOF
2000 AZN733.028,00000 XOF
5000 AZN1.832.570,00000 XOF
10000 AZN3.665.140,00000 XOF