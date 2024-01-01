250 Doğu Karayip dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile XCD → XPF çevirin

1,000$ XCD = 41,77₣ XPF

08:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 XCD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,908141,9081
Düşük40,538539,5996
Ortalama41,026040,3387
Değişim2.88%4.48%
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1 XCD → XPF istatistikleri

XCD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,9081, en düşük 40,5385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,0260 oldu. XCD → XPF kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

XCD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,9081, en düşük 39,5996 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 40,3387 oldu. XCD → XPF kurundaki değişiklik 4.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0421,5380,791,40284,4091,3390,945
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6790,0740,052
1 AUD0,6511,73310,5140,91254,8950,8710,615
1 GBP1,26622,8361,94611,774106,841,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / CFP Frangı
1 XCD41,76850 XPF
5 XCD208,84250 XPF
10 XCD417,68500 XPF
20 XCD835,37000 XPF
50 XCD2.088,42500 XPF
100 XCD4.176,85000 XPF
250 XCD10.442,12500 XPF
500 XCD20.884,25000 XPF
1000 XCD41.768,50000 XPF
2000 XCD83.537,00000 XPF
5000 XCD208.842,50000 XPF
10000 XCD417.685,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Doğu Karayip Doları
1 XPF0,02394 XCD
5 XPF0,11971 XCD
10 XPF0,23942 XCD
20 XPF0,47883 XCD
50 XPF1,19708 XCD
100 XPF2,39415 XCD
250 XPF5,98538 XCD
500 XPF11,97075 XCD
1000 XPF23,94150 XCD
2000 XPF47,88300 XCD
5000 XPF119,70750 XCD
10000 XPF239,41500 XCD