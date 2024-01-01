250 Doğu Karayip dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile XCD → XOF çevirin

1,000$ XCD = 229,7CFA XOF

09:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → XOF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XOF
1 XCD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek230,7640230,7640
Düşük222,2380217,0620
Ortalama226,0687221,8037
Değişim2.76%5.47%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → XOF istatistikleri

XCD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 230,7640, en düşük 222,2380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 226,0687 oldu. XCD → XOF kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

XCD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 230,7640, en düşük 217,0620 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 221,8037 oldu. XCD → XOF kurundaki değişiklik 5.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0411,5370,791,40284,4111,3390,945
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6790,0740,052
1 AUD0,6511,73510,5140,91254,9050,8710,615
1 GBP1,26622,8391,94611,775106,861,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / CFA Frangı BCEAO
1 XCD229,70100 XOF
5 XCD1.148,50500 XOF
10 XCD2.297,01000 XOF
20 XCD4.594,02000 XOF
50 XCD11.485,05000 XOF
100 XCD22.970,10000 XOF
250 XCD57.425,25000 XOF
500 XCD114.850,50000 XOF
1000 XCD229.701,00000 XOF
2000 XCD459.402,00000 XOF
5000 XCD1.148.505,00000 XOF
10000 XCD2.297.010,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Doğu Karayip Doları
1 XOF0,00435 XCD
5 XOF0,02177 XCD
10 XOF0,04353 XCD
20 XOF0,08707 XCD
50 XOF0,21767 XCD
100 XOF0,43535 XCD
250 XOF1,08837 XCD
500 XOF2,17675 XCD
1000 XOF4,35349 XCD
2000 XOF8,70698 XCD
5000 XOF21,76745 XCD
10000 XOF43,53490 XCD