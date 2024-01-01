10 bin Doğu Karayip dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile XCD → USD çevirin

1,000$ XCD = 0,3704$ USD

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 XCD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37040,3704
Düşük0,37040,3704
Ortalama0,37040,3704
Değişim0.00%0.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → USD istatistikleri

XCD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3704, en düşük 0,3704 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3704 oldu. XCD → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

XCD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3704, en düşük 0,3704 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3704 oldu. XCD → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0571,5390,791,40284,411,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6750,0740,052
1 AUD0,6511,73610,5140,91154,8620,8710,615
1 GBP1,26522,8471,94711,774106,81,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / ABD Doları
1 XCD0,37037 USD
5 XCD1,85185 USD
10 XCD3,70370 USD
20 XCD7,40740 USD
50 XCD18,51850 USD
100 XCD37,03700 USD
250 XCD92,59250 USD
500 XCD185,18500 USD
1000 XCD370,37000 USD
2000 XCD740,74000 USD
5000 XCD1.851,85000 USD
10000 XCD3.703,70000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Doğu Karayip Doları
1 USD2,70000 XCD
5 USD13,50000 XCD
10 USD27,00000 XCD
20 USD54,00000 XCD
50 USD135,00000 XCD
100 USD270,00000 XCD
250 USD675,00000 XCD
500 USD1.350,00000 XCD
1000 USD2.700,00000 XCD
2000 USD5.400,00000 XCD
5000 USD13.500,00000 XCD
10000 USD27.000,00000 XCD