bin Doğu Karayip dolarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile XCD → TTD çevirin

1,000$ XCD = 2,509TT$ TTD

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 XCD → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,51152,5151
Düşük2,49852,4973
Ortalama2,50742,5066
Değişim0.05%0.25%
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1 XCD → TTD istatistikleri

XCD → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5115, en düşük 2,4985 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5074 oldu. XCD → TTD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

XCD → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5151, en düşük 2,4973 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5066 oldu. XCD → TTD kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0751,5370,791,40284,411,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,670,0740,052
1 AUD0,65111,75910,5140,91254,9130,8710,615
1 GBP1,26622,8781,94611,774106,8421,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 XCD2,50948 TTD
5 XCD12,54740 TTD
10 XCD25,09480 TTD
20 XCD50,18960 TTD
50 XCD125,47400 TTD
100 XCD250,94800 TTD
250 XCD627,37000 TTD
500 XCD1.254,74000 TTD
1000 XCD2.509,48000 TTD
2000 XCD5.018,96000 TTD
5000 XCD12.547,40000 TTD
10000 XCD25.094,80000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Doğu Karayip Doları
1 TTD0,39849 XCD
5 TTD1,99245 XCD
10 TTD3,98489 XCD
20 TTD7,96978 XCD
50 TTD19,92445 XCD
100 TTD39,84890 XCD
250 TTD99,62225 XCD
500 TTD199,24450 XCD
1000 TTD398,48900 XCD
2000 TTD796,97800 XCD
5000 TTD1.992,44500 XCD
10000 TTD3.984,89000 XCD