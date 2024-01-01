20 Doğu Karayip dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile XCD → SAR çevirin

1,000$ XCD = 1,390SR SAR

08:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 XCD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39171,3917
Düşük1,39021,3891
Ortalama1,39111,3905
Değişim-0.05%0.05%
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1 XCD → SAR istatistikleri

XCD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3917, en düşük 1,3902 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3911 oldu. XCD → SAR kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

XCD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3917, en düşük 1,3891 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3905 oldu. XCD → SAR kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9821,5360,7891,40184,4131,3380,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6940,0740,053
1 AUD0,65111,70910,5140,91354,9650,8710,615
1 GBP1,26722,7811,94611,775106,9381,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Arabistan Riyali
1 XCD1,39043 SAR
5 XCD6,95215 SAR
10 XCD13,90430 SAR
20 XCD27,80860 SAR
50 XCD69,52150 SAR
100 XCD139,04300 SAR
250 XCD347,60750 SAR
500 XCD695,21500 SAR
1000 XCD1.390,43000 SAR
2000 XCD2.780,86000 SAR
5000 XCD6.952,15000 SAR
10000 XCD13.904,30000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Doğu Karayip Doları
1 SAR0,71920 XCD
5 SAR3,59602 XCD
10 SAR7,19204 XCD
20 SAR14,38408 XCD
50 SAR35,96020 XCD
100 SAR71,92040 XCD
250 SAR179,80100 XCD
500 SAR359,60200 XCD
1000 SAR719,20400 XCD
2000 SAR1.438,40800 XCD
5000 SAR3.596,02000 XCD
10000 SAR7.192,04000 XCD