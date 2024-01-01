1 Doğu Karayip dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile XCD → QAR çevirin

1,000$ XCD = 1,351QR QAR

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 XCD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35061,3523
Düşük1,35001,3500
Ortalama1,35021,3502
Değişim0.01%-0.13%
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1 XCD → QAR istatistikleri

XCD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3506, en düşük 1,3500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3502 oldu. XCD → QAR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

XCD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3523, en düşük 1,3500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3502 oldu. XCD → QAR kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9691,5350,7891,40184,4111,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0740,053
1 AUD0,65111,70510,5140,91354,9860,8720,615
1 GBP1,26722,7621,94511,775106,9281,6961,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Katar Riyali
1 XCD1,35056 QAR
5 XCD6,75280 QAR
10 XCD13,50560 QAR
20 XCD27,01120 QAR
50 XCD67,52800 QAR
100 XCD135,05600 QAR
250 XCD337,64000 QAR
500 XCD675,28000 QAR
1000 XCD1.350,56000 QAR
2000 XCD2.701,12000 QAR
5000 XCD6.752,80000 QAR
10000 XCD13.505,60000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Doğu Karayip Doları
1 QAR0,74044 XCD
5 QAR3,70218 XCD
10 QAR7,40436 XCD
20 QAR14,80872 XCD
50 QAR37,02180 XCD
100 QAR74,04360 XCD
250 QAR185,10900 XCD
500 QAR370,21800 XCD
1000 QAR740,43600 XCD
2000 QAR1.480,87200 XCD
5000 QAR3.702,18000 XCD
10000 QAR7.404,36000 XCD