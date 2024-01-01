10 bin Doğu Karayip dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile XCD → JOD çevirin

1,000$ XCD = 0,2628JD JOD

07:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 XCD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26280,2628
Düşük0,26250,2623
Ortalama0,26260,2625
Değişim0.10%0.09%
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1 XCD → JOD istatistikleri

XCD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2628, en düşük 0,2625 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2626 oldu. XCD → JOD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

XCD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2628, en düşük 0,2623 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2625 oldu. XCD → JOD kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9661,5350,7891,40284,4091,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70210,5140,91354,9760,8720,615
1 GBP1,26722,7721,94611,777106,9841,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Ürdün Dinarı
1 XCD0,26278 JOD
5 XCD1,31389 JOD
10 XCD2,62778 JOD
20 XCD5,25556 JOD
50 XCD13,13890 JOD
100 XCD26,27780 JOD
250 XCD65,69450 JOD
500 XCD131,38900 JOD
1000 XCD262,77800 JOD
2000 XCD525,55600 JOD
5000 XCD1.313,89000 JOD
10000 XCD2.627,78000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Doğu Karayip Doları
1 JOD3,80550 XCD
5 JOD19,02750 XCD
10 JOD38,05500 XCD
20 JOD76,11000 XCD
50 JOD190,27500 XCD
100 JOD380,55000 XCD
250 JOD951,37500 XCD
500 JOD1.902,75000 XCD
1000 JOD3.805,50000 XCD
2000 JOD7.611,00000 XCD
5000 JOD19.027,50000 XCD
10000 JOD38.055,00000 XCD