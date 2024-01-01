5.000 Doğu Karayip dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile XCD → GEL çevirin

1,000$ XCD = 1,012₾ GEL

07:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 XCD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,01851,0185
Düşük1,00770,9955
Ortalama1,01171,0069
Değişim0.40%0.80%
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1 XCD → GEL istatistikleri

XCD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0185, en düşük 1,0077 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0117 oldu. XCD → GEL kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

XCD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0185, en düşük 0,9955 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0069 oldu. XCD → GEL kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9491,5350,7891,40284,4081,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7030,0750,053
1 AUD0,65111,6910,5140,91354,9750,8720,615
1 GBP1,26722,7471,94611,777106,9741,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Gürcistan Larisi
1 XCD1,01167 GEL
5 XCD5,05835 GEL
10 XCD10,11670 GEL
20 XCD20,23340 GEL
50 XCD50,58350 GEL
100 XCD101,16700 GEL
250 XCD252,91750 GEL
500 XCD505,83500 GEL
1000 XCD1.011,67000 GEL
2000 XCD2.023,34000 GEL
5000 XCD5.058,35000 GEL
10000 XCD10.116,70000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Doğu Karayip Doları
1 GEL0,98847 XCD
5 GEL4,94234 XCD
10 GEL9,88468 XCD
20 GEL19,76936 XCD
50 GEL49,42340 XCD
100 GEL98,84680 XCD
250 GEL247,11700 XCD
500 GEL494,23400 XCD
1000 GEL988,46800 XCD
2000 GEL1.976,93600 XCD
5000 GEL4.942,34000 XCD
10000 GEL9.884,68000 XCD