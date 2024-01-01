2.000 Samoa talasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile WST → TZS çevirin

1,000WS$ WST = 959,1tzs TZS

06:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 WST → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.010,14001.015,1900
Düşük959,1130959,1130
Ortalama985,9570999,0738
Değişim-3.66%-3.24%
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1 WST → TZS istatistikleri

WST → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.010,1400, en düşük 959,1130 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 985,9570 oldu. WST → TZS kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

WST → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.015,1900, en düşük 959,1130 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 999,0738 oldu. WST → TZS kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9531,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0131,4850,83689,3911,418
1 AUD0,6510,615111,6930,9130,51454,9740,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Tanzanya Şilini
1 WST959,11300 TZS
5 WST4.795,56500 TZS
10 WST9.591,13000 TZS
20 WST19.182,26000 TZS
50 WST47.955,65000 TZS
100 WST95.911,30000 TZS
250 WST239.778,25000 TZS
500 WST479.556,50000 TZS
1000 WST959.113,00000 TZS
2000 WST1.918.226,00000 TZS
5000 WST4.795.565,00000 TZS
10000 WST9.591.130,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Samoa Talası
1 TZS0,00104 WST
5 TZS0,00521 WST
10 TZS0,01043 WST
20 TZS0,02085 WST
50 TZS0,05213 WST
100 TZS0,10426 WST
250 TZS0,26066 WST
500 TZS0,52132 WST
1000 TZS1,04263 WST
2000 TZS2,08526 WST
5000 TZS5,21315 WST
10000 TZS10,42630 WST