5.000 Samoa talasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile WST → THB çevirin

1,000WS$ WST = 12,47฿ THB

06:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → THB çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

THB
1 WST → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,806312,8063
Düşük12,109311,9812
Ortalama12,492712,4056
Değişim3.00%-1.06%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → THB istatistikleri

WST → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,8063, en düşük 12,1093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,4927 oldu. WST → THB kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

WST → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,8063, en düşük 11,9812 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,4056 oldu. WST → THB kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9531,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62619,0091,4840,83589,3711,418
1 AUD0,6510,615111,690,9130,51454,9620,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Tayland Bahtı
1 WST12,47230 THB
5 WST62,36150 THB
10 WST124,72300 THB
20 WST249,44600 THB
50 WST623,61500 THB
100 WST1.247,23000 THB
250 WST3.118,07500 THB
500 WST6.236,15000 THB
1000 WST12.472,30000 THB
2000 WST24.944,60000 THB
5000 WST62.361,50000 THB
10000 WST124.723,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Samoa Talası
1 THB0,08018 WST
5 THB0,40089 WST
10 THB0,80178 WST
20 THB1,60355 WST
50 THB4,00888 WST
100 THB8,01775 WST
250 THB20,04438 WST
500 THB40,08875 WST
1000 THB80,17750 WST
2000 THB160,35500 WST
5000 THB400,88750 WST
10000 THB801,77500 WST