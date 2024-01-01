20 Samoa talasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile WST → SCR çevirin

1,000WS$ WST = 5,043₨ SCR

06:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 WST → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,39425,5630
Düşük4,87024,8089
Ortalama5,05245,0906
Değişim-3.61%-0.57%
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1 WST → SCR istatistikleri

WST → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,3942, en düşük 4,8702 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0524 oldu. WST → SCR kurundaki değişiklik -3.61 değerindeydi.

WST → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5630, en düşük 4,8089 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0906 oldu. WST → SCR kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9661,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05811,62619,0151,4840,83589,3361,417
1 AUD0,6510,615111,6920,9130,51454,9320,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Seyşeller Rupisi
1 WST5,04272 SCR
5 WST25,21360 SCR
10 WST50,42720 SCR
20 WST100,85440 SCR
50 WST252,13600 SCR
100 WST504,27200 SCR
250 WST1.260,68000 SCR
500 WST2.521,36000 SCR
1000 WST5.042,72000 SCR
2000 WST10.085,44000 SCR
5000 WST25.213,60000 SCR
10000 WST50.427,20000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Samoa Talası
1 SCR0,19831 WST
5 SCR0,99153 WST
10 SCR1,98306 WST
20 SCR3,96612 WST
50 SCR9,91530 WST
100 SCR19,83060 WST
250 SCR49,57650 WST
500 SCR99,15300 WST
1000 SCR198,30600 WST
2000 SCR396,61200 WST
5000 SCR991,53000 WST
10000 SCR1.983,06000 WST