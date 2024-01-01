bin Samoa talasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile WST → NOK çevirin

1,000WS$ WST = 4,024kr NOK

05:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 WST → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,08094,0809
Düşük3,95613,8464
Ortalama4,03763,9704
Değişim0.70%4.23%
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1 WST → NOK istatistikleri

WST → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0809, en düşük 3,9561 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0376 oldu. WST → NOK kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

WST → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0809, en düşük 3,8464 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9704 oldu. WST → NOK kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9661,4020,78984,4051,34
1 EUR1,05911,62819,0181,4840,83689,3471,418
1 AUD0,650,614111,6840,9120,51354,8930,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Norveç Kronu
1 WST4,02367 NOK
5 WST20,11835 NOK
10 WST40,23670 NOK
20 WST80,47340 NOK
50 WST201,18350 NOK
100 WST402,36700 NOK
250 WST1.005,91750 NOK
500 WST2.011,83500 NOK
1000 WST4.023,67000 NOK
2000 WST8.047,34000 NOK
5000 WST20.118,35000 NOK
10000 WST40.236,70000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Samoa Talası
1 NOK0,24853 WST
5 NOK1,24265 WST
10 NOK2,48530 WST
20 NOK4,97060 WST
50 NOK12,42650 WST
100 NOK24,85300 WST
250 NOK62,13250 WST
500 NOK124,26500 WST
1000 NOK248,53000 WST
2000 NOK497,06000 WST
5000 NOK1.242,65000 WST
10000 NOK2.485,30000 WST