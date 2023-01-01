1 Samoa talasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile WST → MXN çevirin

1 wst
6.30 mxn

1.00000 WST = 6.30401 MXN

21:0 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

WST → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 MXN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.056487.71821.43381.642160.9673518.4016
1GBP1.1536711.2187101.1951.654081.894451.11621.2288
1USD0.94660.820546183.0351.357251.554480.915717.4192
1INR0.01140010.009881940.012043110.01634550.01872080.01102790.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Samoa Talası / Meksika Pesosu
1 WST6.30401 MXN
5 WST31.52005 MXN
10 WST63.04010 MXN
20 WST126.08020 MXN
50 WST315.20050 MXN
100 WST630.40100 MXN
250 WST1576.00250 MXN
500 WST3152.00500 MXN
1000 WST6304.01000 MXN
2000 WST12608.02000 MXN
5000 WST31520.05000 MXN
10000 WST63040.10000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Samoa Talası
1 MXN0.15863 WST
5 MXN0.79314 WST
10 MXN1.58629 WST
20 MXN3.17258 WST
50 MXN7.93145 WST
100 MXN15.86290 WST
250 MXN39.65725 WST
500 MXN79.31450 WST
1000 MXN158.62900 WST
2000 MXN317.25800 WST
5000 MXN793.14500 WST
10000 MXN1586.29000 WST