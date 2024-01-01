bin Samoa talasından Komor frangına

Reel döviz kuru ile WST → KMF çevirin

1,000WS$ WST = 169,7CF KMF

05:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 WST → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek171,6500171,6500
Düşük163,1970161,8020
Ortalama167,8712165,7311
Değişim2.49%4.70%
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1 WST → KMF istatistikleri

WST → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 171,6500, en düşük 163,1970 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 167,8712 oldu. WST → KMF kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.

WST → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 171,6500, en düşük 161,8020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 165,7311 oldu. WST → KMF kurundaki değişiklik 4.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9571,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0121,4850,83589,3681,418
1 AUD0,6510,614111,6830,9120,51354,9160,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Komor Frangı
1 WST169,72500 KMF
5 WST848,62500 KMF
10 WST1.697,25000 KMF
20 WST3.394,50000 KMF
50 WST8.486,25000 KMF
100 WST16.972,50000 KMF
250 WST42.431,25000 KMF
500 WST84.862,50000 KMF
1000 WST169.725,00000 KMF
2000 WST339.450,00000 KMF
5000 WST848.625,00000 KMF
10000 WST1.697.250,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Samoa Talası
1 KMF0,00589 WST
5 KMF0,02946 WST
10 KMF0,05892 WST
20 KMF0,11784 WST
50 KMF0,29459 WST
100 KMF0,58919 WST
250 KMF1,47297 WST
500 KMF2,94594 WST
1000 KMF5,89188 WST
2000 KMF11,78376 WST
5000 KMF29,45940 WST
10000 KMF58,91880 WST