20 Samoa talasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile WST → JPY çevirin

1,000WS$ WST = 56,40¥ JPY

05:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 WST → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek56,977556,9775
Düşük54,729351,8518
Ortalama56,115154,5245
Değişim3.05%5.73%
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1 WST → JPY istatistikleri

WST → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 56,9775, en düşük 54,7293 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 56,1151 oldu. WST → JPY kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

WST → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 56,9775, en düşük 51,8518 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 54,5245 oldu. WST → JPY kurundaki değişiklik 5.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9641,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62719,0181,4850,83589,3551,418
1 AUD0,6510,615111,6880,9120,51354,9180,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Japon Yeni
1 WST56,39640 JPY
5 WST281,98200 JPY
10 WST563,96400 JPY
20 WST1.127,92800 JPY
50 WST2.819,82000 JPY
100 WST5.639,64000 JPY
250 WST14.099,10000 JPY
500 WST28.198,20000 JPY
1000 WST56.396,40000 JPY
2000 WST112.792,80000 JPY
5000 WST281.982,00000 JPY
10000 WST563.964,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Samoa Talası
100 JPY1,77316 WST
1000 JPY17,73160 WST
1500 JPY26,59740 WST
2000 JPY35,46320 WST
3000 JPY53,19480 WST
5000 JPY88,65800 WST
5400 JPY95,75064 WST
10000 JPY177,31600 WST
15000 JPY265,97400 WST
20000 JPY354,63200 WST
25000 JPY443,29000 WST
30000 JPY531,94800 WST