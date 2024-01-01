250 Samoa talasından Gine frangına

Reel döviz kuru ile WST → GNF çevirin

1,000WS$ WST = 3.145GFr GNF

04:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GNF
1 WST → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.198,23003.219,0800
Düşük3.112,02003.112,0200
Ortalama3.159,02303.181,0619
Değişim-0.34%-0.72%
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1 WST → GNF istatistikleri

WST → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.198,2300, en düşük 3.112,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.159,0230 oldu. WST → GNF kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

WST → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.219,0800, en düşük 3.112,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.181,0619 oldu. WST → GNF kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9411,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0011,4840,83589,3911,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9130,51454,9780,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Gine Frangı
1 WST3.145,27000 GNF
5 WST15.726,35000 GNF
10 WST31.452,70000 GNF
20 WST62.905,40000 GNF
50 WST157.263,50000 GNF
100 WST314.527,00000 GNF
250 WST786.317,50000 GNF
500 WST1.572.635,00000 GNF
1000 WST3.145.270,00000 GNF
2000 WST6.290.540,00000 GNF
5000 WST15.726.350,00000 GNF
10000 WST31.452.700,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Samoa Talası
1 GNF0,00032 WST
5 GNF0,00159 WST
10 GNF0,00318 WST
20 GNF0,00636 WST
50 GNF0,01590 WST
100 GNF0,03179 WST
250 GNF0,07948 WST
500 GNF0,15897 WST
1000 GNF0,31794 WST
2000 GNF0,63587 WST
5000 GNF1,58969 WST
10000 GNF3,17937 WST