10 Samoa talasından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile WST → GHS çevirin

10 wst
40,75 ghs

1.00000 WST = 4.07499 GHS

22:7 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

WST → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 GHS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.056487.71821.434171.642920.9673518.4016
1GBP1.153411.21835101.1661.654031.894791.1157421.2227
1USD0.94660.820782183.0351.35761.555210.915717.4192
1INR0.01140010.009884770.012043110.01634970.01872960.01102790.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Samoa Talası / Gana Sedisi
1 WST4.07499 GHS
5 WST20.37495 GHS
10 WST40.74990 GHS
20 WST81.49980 GHS
50 WST203.74950 GHS
100 WST407.49900 GHS
250 WST1018.74750 GHS
500 WST2037.49500 GHS
1000 WST4074.99000 GHS
2000 WST8149.98000 GHS
5000 WST20374.95000 GHS
10000 WST40749.90000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Samoa Talası
1 GHS0.24540 WST
5 GHS1.22700 WST
10 GHS2.45399 WST
20 GHS4.90798 WST
50 GHS12.26995 WST
100 GHS24.53990 WST
250 GHS61.34975 WST
500 GHS122.69950 WST
1000 GHS245.39900 WST
2000 GHS490.79800 WST
5000 GHS1226.99500 WST
10000 GHS2453.99000 WST