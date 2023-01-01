5 Samoa talasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile WST → CHF çevirin

5 wst
1,66 chf

1.00000 WST = 0.33125 CHF

21:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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WST → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 CHF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056787.74311.434261.642620.967218.4069
1GBP1.1548711.2204101.3361.656451.897091.1169921.2584
1USD0.946350.819403183.0351.35731.554480.915317.4192
1INR0.01139690.009868170.012043110.01634610.01872080.01102310.209781

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Samoa talasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / İsviçre Frangı
1 WST0.33125 CHF
5 WST1.65624 CHF
10 WST3.31247 CHF
20 WST6.62494 CHF
50 WST16.56235 CHF
100 WST33.12470 CHF
250 WST82.81175 CHF
500 WST165.62350 CHF
1000 WST331.24700 CHF
2000 WST662.49400 CHF
5000 WST1656.23500 CHF
10000 WST3312.47000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Samoa Talası
1 CHF3.01889 WST
5 CHF15.09445 WST
10 CHF30.18890 WST
20 CHF60.37780 WST
50 CHF150.94450 WST
100 CHF301.88900 WST
250 CHF754.72250 WST
500 CHF1509.44500 WST
1000 CHF3018.89000 WST
2000 CHF6037.78000 WST
5000 CHF15094.45000 WST
10000 CHF30188.90000 WST