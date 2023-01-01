5 Samoa talasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile WST → AZN çevirin

5 wst
3,10 azn

1.00000 WST = 0.61912 AZN

20:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

WST → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 AZN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.057187.77631.434221.643120.967618.4138
1GBP1.1541311.22005101.3071.65531.89641.1167421.2523
1USD0.9460.819639183.0351.356751.554360.915317.4192
1INR0.01139260.0098710.012043110.01633950.01871940.01102310.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Samoa Talası / Azerbaycan Manatı
1 WST0.61912 AZN
5 WST3.09560 AZN
10 WST6.19120 AZN
20 WST12.38240 AZN
50 WST30.95600 AZN
100 WST61.91200 AZN
250 WST154.78000 AZN
500 WST309.56000 AZN
1000 WST619.12000 AZN
2000 WST1238.24000 AZN
5000 WST3095.60000 AZN
10000 WST6191.20000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Samoa Talası
1 AZN1.61519 WST
5 AZN8.07595 WST
10 AZN16.15190 WST
20 AZN32.30380 WST
50 AZN80.75950 WST
100 AZN161.51900 WST
250 AZN403.79750 WST
500 AZN807.59500 WST
1000 AZN1615.19000 WST
2000 AZN3230.38000 WST
5000 AZN8075.95000 WST
10000 AZN16151.90000 WST