2000 Samoa talasından Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile WST → ARS çevirin
WST → ARS çevrim grafiği
1 WST = 126,67200 ARS
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Samoa talasından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Arjantin Pesosu
|1 WST
|126.67200 ARS
|5 WST
|633.36000 ARS
|10 WST
|1266.72000 ARS
|20 WST
|2533.44000 ARS
|50 WST
|6333.60000 ARS
|100 WST
|12667.20000 ARS
|250 WST
|31668.00000 ARS
|500 WST
|63336.00000 ARS
|1000 WST
|126672.00000 ARS
|2000 WST
|253344.00000 ARS
|5000 WST
|633360.00000 ARS
|10000 WST
|1266720.00000 ARS