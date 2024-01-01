20.000 Vietnam dongundan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile VND → UGX çevirin

1,000₫ VND = 0,1445Ush UGX

03:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 VND → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14570,1513
Düşük0,14420,1442
Ortalama0,14470,1478
Değişim-0.88%-3.13%
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1 VND → UGX istatistikleri

VND → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1457, en düşük 0,1442 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1447 oldu. VND → UGX kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

VND → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1513, en düşük 0,1442 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1478 oldu. VND → UGX kurundaki değişiklik -3.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,571,40134,608154,115
1 AUD0,65210,6150,872906,5820,91422,562100,475
1 EUR1,061,62511,4181.473,521,48536,672163,305
1 SGD0,7471,1460,70511.039,11,04725,86115,162

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Uganda Şilini
1000 VND144,45700 UGX
2000 VND288,91400 UGX
5000 VND722,28500 UGX
10000 VND1.444,57000 UGX
20000 VND2.889,14000 UGX
50000 VND7.222,85000 UGX
100000 VND14.445,70000 UGX
200000 VND28.891,40000 UGX
500000 VND72.228,50000 UGX
1000000 VND144.457,00000 UGX
2000000 VND288.914,00000 UGX
5000000 VND722.285,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Vietnam Dongu
1 UGX6,92246 VND
5 UGX34,61230 VND
10 UGX69,22460 VND
20 UGX138,44920 VND
50 UGX346,12300 VND
100 UGX692,24600 VND
250 UGX1.730,61500 VND
500 UGX3.461,23000 VND
1000 UGX6.922,46000 VND
2000 UGX13.844,92000 VND
5000 UGX34.612,30000 VND
10000 UGX69.224,60000 VND