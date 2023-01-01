10 Vietnam dongundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile VND → SGD çevirin

10 vnd
0,00 sgd

1.00000 VND = 0.00006 SGD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Singapur Doları
1 VND0.00006 SGD
5 VND0.00028 SGD
10 VND0.00056 SGD
20 VND0.00112 SGD
50 VND0.00281 SGD
100 VND0.00562 SGD
250 VND0.01405 SGD
500 VND0.02811 SGD
1000 VND0.05622 SGD
2000 VND0.11244 SGD
5000 VND0.28109 SGD
10000 VND0.56219 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Vietnam Dongu
1 SGD17787.60000 VND
5 SGD88938.00000 VND
10 SGD177876.00000 VND
20 SGD355752.00000 VND
50 SGD889380.00000 VND
100 SGD1778760.00000 VND
250 SGD4446900.00000 VND
500 SGD8893800.00000 VND
1000 SGD17787600.00000 VND
2000 SGD35575200.00000 VND
5000 SGD88938000.00000 VND
10000 SGD177876000.00000 VND