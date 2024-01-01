5.000.000 Vietnam dongundan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile VND → MNT çevirin

1,000₫ VND = 0,1344₮ MNT

02:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 VND → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13480,1379
Düşük0,13350,1335
Ortalama0,13440,1359
Değişim-0.26%-0.76%
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1 VND → MNT istatistikleri

VND → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1348, en düşük 0,1335 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1344 oldu. VND → MNT kurundaki değişiklik -0.26 değerindeydi.

VND → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1379, en düşük 0,1335 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1359 oldu. VND → MNT kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,741,40234,648154,14
1 AUD0,65110,6140,872906,3260,91322,547100,307
1 EUR1,0591,62811,4181.475,121,48536,697163,255
1 SGD0,7471,1470,70511.039,941,04725,871115,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moğol Tugriki
1000 VND134,43600 MNT
2000 VND268,87200 MNT
5000 VND672,18000 MNT
10000 VND1.344,36000 MNT
20000 VND2.688,72000 MNT
50000 VND6.721,80000 MNT
100000 VND13.443,60000 MNT
200000 VND26.887,20000 MNT
500000 VND67.218,00000 MNT
1000000 VND134.436,00000 MNT
2000000 VND268.872,00000 MNT
5000000 VND672.180,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Vietnam Dongu
1 MNT7,43849 VND
5 MNT37,19245 VND
10 MNT74,38490 VND
20 MNT148,76980 VND
50 MNT371,92450 VND
100 MNT743,84900 VND
250 MNT1.859,62250 VND
500 MNT3.719,24500 VND
1000 MNT7.438,49000 VND
2000 MNT14.876,98000 VND
5000 MNT37.192,45000 VND
10000 MNT74.384,90000 VND