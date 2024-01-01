5.000.000 Vietnam dongundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile VND → LAK çevirin

1,000₫ VND = 0,8649₭ LAK

02:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 VND → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,87160,8999
Düşük0,86330,8633
Ortalama0,86610,8827
Değişim-0.77%-2.58%
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1 VND → LAK istatistikleri

VND → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8716, en düşük 0,8633 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8661 oldu. VND → LAK kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

VND → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8999, en düşük 0,8633 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8827 oldu. VND → LAK kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,471,40234,648154,14
1 AUD0,65110,6140,871906,6610,91222,543100,291
1 EUR1,0591,62811,4181.475,751,48536,693163,235
1 SGD0,7471,1480,70511.040,641,04725,875115,111

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Laos Kipi
1000 VND864,87900 LAK
2000 VND1.729,75800 LAK
5000 VND4.324,39500 LAK
10000 VND8.648,79000 LAK
20000 VND17.297,58000 LAK
50000 VND43.243,95000 LAK
100000 VND86.487,90000 LAK
200000 VND172.975,80000 LAK
500000 VND432.439,50000 LAK
1000000 VND864.879,00000 LAK
2000000 VND1.729.758,00000 LAK
5000000 VND4.324.395,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Vietnam Dongu
1 LAK1,15623 VND
5 LAK5,78115 VND
10 LAK11,56230 VND
20 LAK23,12460 VND
50 LAK57,81150 VND
100 LAK115,62300 VND
250 LAK289,05750 VND
500 LAK578,11500 VND
1000 LAK1.156,23000 VND
2000 LAK2.312,46000 VND
5000 LAK5.781,15000 VND
10000 LAK11.562,30000 VND