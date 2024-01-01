50.000 Vietnam dongundan Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile VND → KRW çevirin

1,000₫ VND = 0,05486₩ KRW

02:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 VND → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05560,0556
Düşük0,05420,0530
Ortalama0,05480,0542
Değişim0.79%2.32%
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1 VND → KRW istatistikleri

VND → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0548 oldu. VND → KRW kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

VND → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0530 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0542 oldu. VND → KRW kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,981,40234,645154,135
1 AUD0,65110,6140,871906,4820,91322,545100,303
1 EUR1,0591,62711,4181.475,171,48536,689163,23
1 SGD0,7471,1480,70511.040,351,04725,875115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Güney Kore Wonu
1000 VND54,86160 KRW
2000 VND109,72320 KRW
5000 VND274,30800 KRW
10000 VND548,61600 KRW
20000 VND1.097,23200 KRW
50000 VND2.743,08000 KRW
100000 VND5.486,16000 KRW
200000 VND10.972,32000 KRW
500000 VND27.430,80000 KRW
1000000 VND54.861,60000 KRW
2000000 VND109.723,20000 KRW
5000000 VND274.308,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Vietnam Dongu
1 KRW18,22770 VND
5 KRW91,13850 VND
10 KRW182,27700 VND
20 KRW364,55400 VND
50 KRW911,38500 VND
100 KRW1.822,77000 VND
250 KRW4.556,92500 VND
500 KRW9.113,85000 VND
1000 KRW18.227,70000 VND
2000 KRW36.455,40000 VND
5000 KRW91.138,50000 VND
10000 KRW182.277,00000 VND
20000 KRW364.554,00000 VND
30000 KRW546.831,00000 VND
40000 KRW729.108,00000 VND
50000 KRW911.385,00000 VND