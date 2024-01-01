20.000 Vietnam dongundan Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile VND → KGS çevirin

1,000₫ VND = 0,003404Лв KGS

02:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 VND → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00340,0035
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00340,0034
Değişim0.27%-0.11%
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1 VND → KGS istatistikleri

VND → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → KGS kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

VND → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → KGS kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,091,40234,648154,105
1 AUD0,65110,6140,871906,5530,91322,547100,284
1 EUR1,0591,62811,4181.475,491,48536,697163,215
1 SGD0,7471,1480,70511.040,471,04725,878115,098

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kırgızistan Somu
1000 VND3,40405 KGS
2000 VND6,80810 KGS
5000 VND17,02025 KGS
10000 VND34,04050 KGS
20000 VND68,08100 KGS
50000 VND170,20250 KGS
100000 VND340,40500 KGS
200000 VND680,81000 KGS
500000 VND1.702,02500 KGS
1000000 VND3.404,05000 KGS
2000000 VND6.808,10000 KGS
5000000 VND17.020,25000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Vietnam Dongu
1 KGS293,76800 VND
5 KGS1.468,84000 VND
10 KGS2.937,68000 VND
20 KGS5.875,36000 VND
50 KGS14.688,40000 VND
100 KGS29.376,80000 VND
250 KGS73.442,00000 VND
500 KGS146.884,00000 VND
1000 KGS293.768,00000 VND
2000 KGS587.536,00000 VND
5000 KGS1.468.840,00000 VND
10000 KGS2.937.680,00000 VND