20.000 Vietnam dongundan Kırgızistan somuna
Reel döviz kuru ile VND → KGS çevirin
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VND → KGS çevrim grafiği
1 VND = 0,00340 KGS
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|1 VND → KGS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0034
|0,0035
|Düşük
|0,0033
|0,0033
|Ortalama
|0,0034
|0,0034
|Değişim
|0.27%
|-0.11%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → KGS istatistikleri
VND → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → KGS kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.
VND → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → KGS kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kırgızistan Somu
|1000 VND
|3,40405 KGS
|2000 VND
|6,80810 KGS
|5000 VND
|17,02025 KGS
|10000 VND
|34,04050 KGS
|20000 VND
|68,08100 KGS
|50000 VND
|170,20250 KGS
|100000 VND
|340,40500 KGS
|200000 VND
|680,81000 KGS
|500000 VND
|1.702,02500 KGS
|1000000 VND
|3.404,05000 KGS
|2000000 VND
|6.808,10000 KGS
|5000000 VND
|17.020,25000 KGS
|Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Vietnam Dongu
|1 KGS
|293,76800 VND
|5 KGS
|1.468,84000 VND
|10 KGS
|2.937,68000 VND
|20 KGS
|5.875,36000 VND
|50 KGS
|14.688,40000 VND
|100 KGS
|29.376,80000 VND
|250 KGS
|73.442,00000 VND
|500 KGS
|146.884,00000 VND
|1000 KGS
|293.768,00000 VND
|2000 KGS
|587.536,00000 VND
|5000 KGS
|1.468.840,00000 VND
|10000 KGS
|2.937.680,00000 VND