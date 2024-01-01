200.000 Vietnam dongundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile VND → INR çevirin

1,000₫ VND = 0,003324₹ INR

02:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 VND → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0034
Değişim-0.49%-1.19%
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1 VND → INR istatistikleri

VND → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. VND → INR kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

VND → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → INR kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,271,40234,653154,13
1 AUD0,65110,6140,871906,670,91322,55100,3
1 EUR1,0591,62811,4181.475,681,48536,702163,25
1 SGD0,7471,1480,70511.040,651,04725,882115,121

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hindistan Rupisi
1000 VND3,32366 INR
2000 VND6,64732 INR
5000 VND16,61830 INR
10000 VND33,23660 INR
20000 VND66,47320 INR
50000 VND166,18300 INR
100000 VND332,36600 INR
200000 VND664,73200 INR
500000 VND1.661,83000 INR
1000000 VND3.323,66000 INR
2000000 VND6.647,32000 INR
5000000 VND16.618,30000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Vietnam Dongu
1 INR300,87300 VND
5 INR1.504,36500 VND
10 INR3.008,73000 VND
20 INR6.017,46000 VND
50 INR15.043,65000 VND
100 INR30.087,30000 VND
250 INR75.218,25000 VND
300 INR90.261,90000 VND
500 INR150.436,50000 VND
600 INR180.523,80000 VND
1000 INR300.873,00000 VND
2000 INR601.746,00000 VND
5000 INR1.504.365,00000 VND
10000 INR3.008.730,00000 VND
25000 INR7.521.825,00000 VND
50000 INR15.043.650,00000 VND
100000 INR30.087.300,00000 VND
1000000 INR300.873.000,00000 VND
1000000000 INR300.873.000.000,00000 VND