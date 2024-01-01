1 milyon Vietnam dongundan Gana sedisine
Reel döviz kuru ile VND → GHS çevirin
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VND → GHS çevrim grafiği
1 VND = 0,00062 GHS
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|1 VND → GHS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0007
|0,0007
|Düşük
|0,0006
|0,0006
|Ortalama
|0,0006
|0,0006
|Değişim
|-2.18%
|-0.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GHS istatistikleri
VND → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → GHS kurundaki değişiklik -2.18 değerindeydi.
VND → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → GHS kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gana Sedisi
|1000 VND
|0,62114 GHS
|2000 VND
|1,24228 GHS
|5000 VND
|3,10569 GHS
|10000 VND
|6,21138 GHS
|20000 VND
|12,42276 GHS
|50000 VND
|31,05690 GHS
|100000 VND
|62,11380 GHS
|200000 VND
|124,22760 GHS
|500000 VND
|310,56900 GHS
|1000000 VND
|621,13800 GHS
|2000000 VND
|1.242,27600 GHS
|5000000 VND
|3.105,69000 GHS
|Çevrim kurları Gana Sedisi / Vietnam Dongu
|1 GHS
|1.609,95000 VND
|5 GHS
|8.049,75000 VND
|10 GHS
|16.099,50000 VND
|20 GHS
|32.199,00000 VND
|50 GHS
|80.497,50000 VND
|100 GHS
|160.995,00000 VND
|250 GHS
|402.487,50000 VND
|500 GHS
|804.975,00000 VND
|1000 GHS
|1.609.950,00000 VND
|2000 GHS
|3.219.900,00000 VND
|5000 GHS
|8.049.750,00000 VND
|10000 GHS
|16.099.500,00000 VND