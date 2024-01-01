1 milyon Vietnam dongundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile VND → GHS çevirin

1,000₫ VND = 0,0006211GH¢ GHS

02:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 VND → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-2.18%-0.17%
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1 VND → GHS istatistikleri

VND → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → GHS kurundaki değişiklik -2.18 değerindeydi.

VND → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → GHS kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,571,40234,653154,15
1 AUD0,65110,6150,871906,3540,91322,554100,329
1 EUR1,0591,62711,4181.474,81,48536,699163,255
1 SGD0,7471,1480,70511.040,121,04725,882115,136

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gana Sedisi
1000 VND0,62114 GHS
2000 VND1,24228 GHS
5000 VND3,10569 GHS
10000 VND6,21138 GHS
20000 VND12,42276 GHS
50000 VND31,05690 GHS
100000 VND62,11380 GHS
200000 VND124,22760 GHS
500000 VND310,56900 GHS
1000000 VND621,13800 GHS
2000000 VND1.242,27600 GHS
5000000 VND3.105,69000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Vietnam Dongu
1 GHS1.609,95000 VND
5 GHS8.049,75000 VND
10 GHS16.099,50000 VND
20 GHS32.199,00000 VND
50 GHS80.497,50000 VND
100 GHS160.995,00000 VND
250 GHS402.487,50000 VND
500 GHS804.975,00000 VND
1000 GHS1.609.950,00000 VND
2000 GHS3.219.900,00000 VND
5000 GHS8.049.750,00000 VND
10000 GHS16.099.500,00000 VND