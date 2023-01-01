20 Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile VND → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Vietnam Dongu
|1 CRC
|45.48520 VND
|5 CRC
|227.42600 VND
|10 CRC
|454.85200 VND
|20 CRC
|909.70400 VND
|50 CRC
|2274.26000 VND
|100 CRC
|4548.52000 VND
|250 CRC
|11371.30000 VND
|500 CRC
|22742.60000 VND
|1000 CRC
|45485.20000 VND
|2000 CRC
|90970.40000 VND
|5000 CRC
|227426.00000 VND
|10000 CRC
|454852.00000 VND