5.000.000 Vietnam dongundan Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → CLP çevirin

1,000₫ VND = 0,03828$ CLP

01:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → CLP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CLP
1 VND → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03890,0389
Düşük0,03720,0364
Ortalama0,03800,0375
Değişim1.27%4.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → CLP istatistikleri

VND → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0389, en düşük 0,0372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0380 oldu. VND → CLP kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

VND → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0389, en düşük 0,0364 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0375 oldu. VND → CLP kurundaki değişiklik 4.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,671,40234,643154,095
1 AUD0,65110,6140,871906,5590,91322,551100,308
1 EUR1,0591,62711,4181.475,321,48536,699163,245
1 SGD0,7471,1480,70511.040,351,04725,879115,112

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Şili Pesosu
1000 VND38,28490 CLP
2000 VND76,56980 CLP
5000 VND191,42450 CLP
10000 VND382,84900 CLP
20000 VND765,69800 CLP
50000 VND1.914,24500 CLP
100000 VND3.828,49000 CLP
200000 VND7.656,98000 CLP
500000 VND19.142,45000 CLP
1000000 VND38.284,90000 CLP
2000000 VND76.569,80000 CLP
5000000 VND191.424,50000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Vietnam Dongu
1 CLP26,12000 VND
5 CLP130,60000 VND
10 CLP261,20000 VND
20 CLP522,40000 VND
50 CLP1.306,00000 VND
100 CLP2.612,00000 VND
250 CLP6.530,00000 VND
500 CLP13.060,00000 VND
1000 CLP26.120,00000 VND
2000 CLP52.240,00000 VND
5000 CLP130.600,00000 VND
10000 CLP261.200,00000 VND