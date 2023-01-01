50 Vietnam dongundan Azerbaycan manatına
Reel döviz kuru ile VND → AZN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Vietnam Dongu
|1 AZN
|14297.10000 VND
|5 AZN
|71485.50000 VND
|10 AZN
|142971.00000 VND
|20 AZN
|285942.00000 VND
|50 AZN
|714855.00000 VND
|100 AZN
|1429710.00000 VND
|250 AZN
|3574275.00000 VND
|500 AZN
|7148550.00000 VND
|1000 AZN
|14297100.00000 VND
|2000 AZN
|28594200.00000 VND
|5000 AZN
|71485500.00000 VND
|10000 AZN
|142971000.00000 VND