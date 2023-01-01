1 Vietnam dongundan Arnavutluk lekine
Reel döviz kuru ile VND → ALL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Vietnam Dongu
|1 ALL
|241.07300 VND
|5 ALL
|1205.36500 VND
|10 ALL
|2410.73000 VND
|20 ALL
|4821.46000 VND
|50 ALL
|12053.65000 VND
|100 ALL
|24107.30000 VND
|250 ALL
|60268.25000 VND
|500 ALL
|120536.50000 VND
|1000 ALL
|241073.00000 VND
|2000 ALL
|482146.00000 VND
|5000 ALL
|1205365.00000 VND
|10000 ALL
|2410730.00000 VND