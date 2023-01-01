bin Özbekistan somundan Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile UZS → KRW çevirin

1.000 uzs
111 krw

1.00000 UZS = 0.11085 KRW

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → KRW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 KRW
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Çevrim kurları Özbekistan Somu / Güney Kore Wonu
1 UZS0.11085 KRW
5 UZS0.55425 KRW
10 UZS1.10850 KRW
20 UZS2.21700 KRW
50 UZS5.54250 KRW
100 UZS11.08500 KRW
250 UZS27.71250 KRW
500 UZS55.42500 KRW
1000 UZS110.85000 KRW
2000 UZS221.70000 KRW
5000 UZS554.25000 KRW
10000 UZS1108.50000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Özbekistan Somu
1 KRW9.02116 UZS
5 KRW45.10580 UZS
10 KRW90.21160 UZS
20 KRW180.42320 UZS
50 KRW451.05800 UZS
100 KRW902.11600 UZS
250 KRW2255.29000 UZS
500 KRW4510.58000 UZS
1000 KRW9021.16000 UZS
2000 KRW18042.32000 UZS
5000 KRW45105.80000 UZS
10000 KRW90211.60000 UZS