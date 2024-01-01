Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile UYU → TZS çevirin

1.000 uyu
64.917,80 tzs

1.00000 UYU = 64.91780 TZS

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0765589.3641.451031.653050.94809518.3611
1 GBP1.1688711.25835104.4551.696071.932211.108221.4618
1 USD0.92890.794691183.00961.347851.535510.880717.0555
1 INR0.01119020.009573490.012046810.01623730.0184980.01060960.205464

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Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Tanzanya Şilini
1 UYU64.91780 TZS
5 UYU324.58900 TZS
10 UYU649.17800 TZS
20 UYU1298.35600 TZS
50 UYU3245.89000 TZS
100 UYU6491.78000 TZS
250 UYU16229.45000 TZS
500 UYU32458.90000 TZS
1000 UYU64917.80000 TZS
2000 UYU129835.60000 TZS
5000 UYU324589.00000 TZS
10000 UYU649178.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Uruguay Pesosu
1 TZS0.01540 UYU
5 TZS0.07702 UYU
10 TZS0.15404 UYU
20 TZS0.30808 UYU
50 TZS0.77021 UYU
100 TZS1.54041 UYU
250 TZS3.85102 UYU
500 TZS7.70205 UYU
1000 TZS15.40410 UYU
2000 TZS30.80820 UYU
5000 TZS77.02050 UYU
10000 TZS154.04100 UYU