Uganda şilininden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile UGX → XAF çevirin

1.000 ugx
157 xaf

1.00000 UGX = 0.15738 XAF

00:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.076489.34791.450611.652310.9478218.3569
1 GBP1.1693611.25865104.4761.696221.932071.1083421.465
1 USD0.929050.794502183.00621.347651.535040.8805517.054
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623550.0184930.01060820.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 UGX0.15738 XAF
5 UGX0.78691 XAF
10 UGX1.57382 XAF
20 UGX3.14764 XAF
50 UGX7.86910 XAF
100 UGX15.73820 XAF
250 UGX39.34550 XAF
500 UGX78.69100 XAF
1000 UGX157.38200 XAF
2000 UGX314.76400 XAF
5000 UGX786.91000 XAF
10000 UGX1573.82000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uganda Şilini
1 XAF6.35395 UGX
5 XAF31.76975 UGX
10 XAF63.53950 UGX
20 XAF127.07900 UGX
50 XAF317.69750 UGX
100 XAF635.39500 UGX
250 XAF1588.48750 UGX
500 XAF3176.97500 UGX
1000 XAF6353.95000 UGX
2000 XAF12707.90000 UGX
5000 XAF31769.75000 UGX
10000 XAF63539.50000 UGX