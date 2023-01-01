1 Uganda şilininden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile UGX → WST çevirin

1 ugx
0,00 wst

1.00000 UGX = 0.00073 WST

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 WST
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Samoa Talası
1 UGX0.00073 WST
5 UGX0.00367 WST
10 UGX0.00735 WST
20 UGX0.01470 WST
50 UGX0.03674 WST
100 UGX0.07349 WST
250 UGX0.18372 WST
500 UGX0.36745 WST
1000 UGX0.73489 WST
2000 UGX1.46978 WST
5000 UGX3.67446 WST
10000 UGX7.34892 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Uganda Şilini
1 WST1360.74000 UGX
5 WST6803.70000 UGX
10 WST13607.40000 UGX
20 WST27214.80000 UGX
50 WST68037.00000 UGX
100 WST136074.00000 UGX
250 WST340185.00000 UGX
500 WST680370.00000 UGX
1000 WST1360740.00000 UGX
2000 WST2721480.00000 UGX
5000 WST6803700.00000 UGX
10000 WST13607400.00000 UGX