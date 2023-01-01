5000 Uganda şilininden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile UGX → TMT çevirin

5.000 ugx
4,65 tmt

1.00000 UGX = 0.00093 TMT

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → TMT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 TMT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Türkmenistan Manatı
1 UGX0.00093 TMT
5 UGX0.00465 TMT
10 UGX0.00930 TMT
20 UGX0.01859 TMT
50 UGX0.04648 TMT
100 UGX0.09295 TMT
250 UGX0.23238 TMT
500 UGX0.46476 TMT
1000 UGX0.92952 TMT
2000 UGX1.85904 TMT
5000 UGX4.64760 TMT
10000 UGX9.29521 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Uganda Şilini
1 TMT1075.82000 UGX
5 TMT5379.10000 UGX
10 TMT10758.20000 UGX
20 TMT21516.40000 UGX
50 TMT53791.00000 UGX
100 TMT107582.00000 UGX
250 TMT268955.00000 UGX
500 TMT537910.00000 UGX
1000 TMT1075820.00000 UGX
2000 TMT2151640.00000 UGX
5000 TMT5379100.00000 UGX
10000 TMT10758200.00000 UGX