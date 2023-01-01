2000 Uganda şilininden Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile UGX → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uganda şilininden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Uganda Şilini
|1 TMT
|1075.82000 UGX
|5 TMT
|5379.10000 UGX
|10 TMT
|10758.20000 UGX
|20 TMT
|21516.40000 UGX
|50 TMT
|53791.00000 UGX
|100 TMT
|107582.00000 UGX
|250 TMT
|268955.00000 UGX
|500 TMT
|537910.00000 UGX
|1000 TMT
|1075820.00000 UGX
|2000 TMT
|2151640.00000 UGX
|5000 TMT
|5379100.00000 UGX
|10000 TMT
|10758200.00000 UGX