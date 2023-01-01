10 bin Uganda şilininden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile UGX → TJS çevirin

10.000 ugx
29,22 tjs

1.00000 UGX = 0.00292 TJS

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 TJS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Tacikistan Somonu
1 UGX0.00292 TJS
5 UGX0.01461 TJS
10 UGX0.02922 TJS
20 UGX0.05843 TJS
50 UGX0.14608 TJS
100 UGX0.29215 TJS
250 UGX0.73038 TJS
500 UGX1.46077 TJS
1000 UGX2.92154 TJS
2000 UGX5.84308 TJS
5000 UGX14.60770 TJS
10000 UGX29.21540 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Uganda Şilini
1 TJS342.28500 UGX
5 TJS1711.42500 UGX
10 TJS3422.85000 UGX
20 TJS6845.70000 UGX
50 TJS17114.25000 UGX
100 TJS34228.50000 UGX
250 TJS85571.25000 UGX
500 TJS171142.50000 UGX
1000 TJS342285.00000 UGX
2000 TJS684570.00000 UGX
5000 TJS1711425.00000 UGX
10000 TJS3422850.00000 UGX