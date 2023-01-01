50 Uganda şilininden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile UGX → SHP çevirin

50 ugx
0,01 shp

1.00000 UGX = 0.00022 SHP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UGX → SHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 SHP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Saint Helena Poundu
1 UGX0.00022 SHP
5 UGX0.00108 SHP
10 UGX0.00216 SHP
20 UGX0.00432 SHP
50 UGX0.01081 SHP
100 UGX0.02162 SHP
250 UGX0.05405 SHP
500 UGX0.10810 SHP
1000 UGX0.21620 SHP
2000 UGX0.43240 SHP
5000 UGX1.08100 SHP
10000 UGX2.16199 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Uganda Şilini
1 SHP4625.36000 UGX
5 SHP23126.80000 UGX
10 SHP46253.60000 UGX
20 SHP92507.20000 UGX
50 SHP231268.00000 UGX
100 SHP462536.00000 UGX
250 SHP1156340.00000 UGX
500 SHP2312680.00000 UGX
1000 SHP4625360.00000 UGX
2000 SHP9250720.00000 UGX
5000 SHP23126800.00000 UGX
10000 SHP46253600.00000 UGX