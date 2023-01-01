20 Uganda şilininden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile UGX → PGK çevirin

20 ugx
0.02 pgk

1.00000 UGX = 0.00097 PGK

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UGX → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 PGK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Papua Yeni Gine Kinası
1 UGX0.00097 PGK
5 UGX0.00485 PGK
10 UGX0.00971 PGK
20 UGX0.01941 PGK
50 UGX0.04853 PGK
100 UGX0.09706 PGK
250 UGX0.24266 PGK
500 UGX0.48532 PGK
1000 UGX0.97065 PGK
2000 UGX1.94130 PGK
5000 UGX4.85324 PGK
10000 UGX9.70648 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Uganda Şilini
1 PGK1030.24000 UGX
5 PGK5151.20000 UGX
10 PGK10302.40000 UGX
20 PGK20604.80000 UGX
50 PGK51512.00000 UGX
100 PGK103024.00000 UGX
250 PGK257560.00000 UGX
500 PGK515120.00000 UGX
1000 PGK1030240.00000 UGX
2000 PGK2060480.00000 UGX
5000 PGK5151200.00000 UGX
10000 PGK10302400.00000 UGX