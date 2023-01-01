10 Uganda şilininden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile UGX → MGA çevirin

10 ugx
12 mga

1.00000 UGX = 1.20944 MGA

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → MGA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 MGA
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Çevrim kurları Uganda Şilini / Madagaskar Ariarisi
1 UGX1.20944 MGA
5 UGX6.04720 MGA
10 UGX12.09440 MGA
20 UGX24.18880 MGA
50 UGX60.47200 MGA
100 UGX120.94400 MGA
250 UGX302.36000 MGA
500 UGX604.72000 MGA
1000 UGX1209.44000 MGA
2000 UGX2418.88000 MGA
5000 UGX6047.20000 MGA
10000 UGX12094.40000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Uganda Şilini
1 MGA0.82683 UGX
5 MGA4.13414 UGX
10 MGA8.26828 UGX
20 MGA16.53656 UGX
50 MGA41.34140 UGX
100 MGA82.68280 UGX
250 MGA206.70700 UGX
500 MGA413.41400 UGX
1000 MGA826.82800 UGX
2000 MGA1653.65600 UGX
5000 MGA4134.14000 UGX
10000 MGA8268.28000 UGX