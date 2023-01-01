5000 Uganda şilininden Japon yenine

Reel döviz kuru ile UGX → JPY çevirin

5.000 ugx
199 jpy

1.00000 UGX = 0.03972 JPY

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UGX → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 JPY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Japon Yeni
1 UGX0.03972 JPY
5 UGX0.19862 JPY
10 UGX0.39725 JPY
20 UGX0.79449 JPY
50 UGX1.98624 JPY
100 UGX3.97247 JPY
250 UGX9.93117 JPY
500 UGX19.86235 JPY
1000 UGX39.72470 JPY
2000 UGX79.44940 JPY
5000 UGX198.62350 JPY
10000 UGX397.24700 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Uganda Şilini
100 JPY2517.32000 UGX
1000 JPY25173.20000 UGX
1500 JPY37759.80000 UGX
2000 JPY50346.40000 UGX
3000 JPY75519.60000 UGX
5000 JPY125866.00000 UGX
5400 JPY135935.28000 UGX
10000 JPY251732.00000 UGX
15000 JPY377598.00000 UGX
20000 JPY503464.00000 UGX
25000 JPY629330.00000 UGX
30000 JPY755196.00000 UGX