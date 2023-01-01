5 Uganda şilininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile UGX → JEP çevirin

5 ugx
0,00 jep

1.00000 UGX = 0.00021 JEP

12:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865751.098391.50211.490231.658810.962518.8382
1 GBP1.1550711.26865105.6941.721371.91611.1117521.76
1 USD0.91050.788239183.31251.356851.510350.8764517.1521
1 INR0.01092870.009461240.01200310.01628630.01812870.010520.205877

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Uganda şilininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Jersey poundu
1 UGX0.00021 JEP
5 UGX0.00103 JEP
10 UGX0.00207 JEP
20 UGX0.00413 JEP
50 UGX0.01033 JEP
100 UGX0.02065 JEP
250 UGX0.05163 JEP
500 UGX0.10326 JEP
1000 UGX0.20652 JEP
2000 UGX0.41303 JEP
5000 UGX1.03259 JEP
10000 UGX2.06517 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Uganda Şilini
1 JEP4842.20000 UGX
5 JEP24211.00000 UGX
10 JEP48422.00000 UGX
20 JEP96844.00000 UGX
50 JEP242110.00000 UGX
100 JEP484220.00000 UGX
250 JEP1210550.00000 UGX
500 JEP2421100.00000 UGX
1000 JEP4842200.00000 UGX
2000 JEP9684400.00000 UGX
5000 JEP24211000.00000 UGX
10000 JEP48422000.00000 UGX