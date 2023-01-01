10 bin Ukrayna grivnasından Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile UAH → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Ukrayna Grivnası
|1 TMT
|10.46310 UAH
|5 TMT
|52.31550 UAH
|10 TMT
|104.63100 UAH
|20 TMT
|209.26200 UAH
|50 TMT
|523.15500 UAH
|100 TMT
|1046.31000 UAH
|250 TMT
|2615.77500 UAH
|500 TMT
|5231.55000 UAH
|1000 TMT
|10463.10000 UAH
|2000 TMT
|20926.20000 UAH
|5000 TMT
|52315.50000 UAH
|10000 TMT
|104631.00000 UAH