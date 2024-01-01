Ukrayna grivnasından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile UAH → MMK çevirin

1.000 uah
55.746,20 mmk

1.00000 UAH = 55.74620 MMK

00:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0766589.37231.450681.651680.9478818.3601
1 GBP1.1693611.259104.5091.696381.931431.1084221.4697
1 USD0.928850.794281183.00961.34741.53410.880417.053
1 INR0.01118920.009568550.012046810.01623190.01848090.0106060.205434

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Myanmar Kyatı
1 UAH55.74620 MMK
5 UAH278.73100 MMK
10 UAH557.46200 MMK
20 UAH1114.92400 MMK
50 UAH2787.31000 MMK
100 UAH5574.62000 MMK
250 UAH13936.55000 MMK
500 UAH27873.10000 MMK
1000 UAH55746.20000 MMK
2000 UAH111492.40000 MMK
5000 UAH278731.00000 MMK
10000 UAH557462.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Ukrayna Grivnası
1 MMK0.01794 UAH
5 MMK0.08969 UAH
10 MMK0.17938 UAH
20 MMK0.35877 UAH
50 MMK0.89692 UAH
100 MMK1.79385 UAH
250 MMK4.48463 UAH
500 MMK8.96925 UAH
1000 MMK17.93850 UAH
2000 MMK35.87700 UAH
5000 MMK89.69250 UAH
10000 MMK179.38500 UAH