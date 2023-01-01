500 Ukrayna grivnasından Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile UAH → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ukrayna Grivnası
|1 KWD
|118.29900 UAH
|5 KWD
|591.49500 UAH
|10 KWD
|1182.99000 UAH
|20 KWD
|2365.98000 UAH
|50 KWD
|5914.95000 UAH
|100 KWD
|11829.90000 UAH
|250 KWD
|29574.75000 UAH
|500 KWD
|59149.50000 UAH
|1000 KWD
|118299.00000 UAH
|2000 KWD
|236598.00000 UAH
|5000 KWD
|591495.00000 UAH
|10000 KWD
|1182990.00000 UAH