20 Ukrayna grivnasından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile UAH → HKD çevirin

20 uah
4.28 hkd

1.00000 UAH = 0.21415 HKD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

UAH → HKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 HKD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Hong Kong Doları
1 UAH0.21415 HKD
5 UAH1.07075 HKD
10 UAH2.14150 HKD
20 UAH4.28300 HKD
50 UAH10.70750 HKD
100 UAH21.41500 HKD
250 UAH53.53750 HKD
500 UAH107.07500 HKD
1000 UAH214.15000 HKD
2000 UAH428.30000 HKD
5000 UAH1070.75000 HKD
10000 UAH2141.50000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Ukrayna Grivnası
100 HKD466.96300 UAH
200 HKD933.92600 UAH
300 HKD1400.88900 UAH
500 HKD2334.81500 UAH
1000 HKD4669.63000 UAH
2000 HKD9339.26000 UAH
2500 HKD11674.07500 UAH
3000 HKD14008.89000 UAH
4000 HKD18678.52000 UAH
5000 HKD23348.15000 UAH
10000 HKD46696.30000 UAH
20000 HKD93392.60000 UAH