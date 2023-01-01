20 Ukrayna grivnasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile UAH → GMD çevirin

20 uah
37.00 gmd

1.00000 UAH = 1.84989 GMD

11:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9105583.31140.7882711.332051.3568518.49181.51035
1 EUR1.0982191.49260.865651.462861.4900920.30771.65866
1 INR0.01200320.010929810.009461740.01598880.01628650.221960.0181289
1 GBP1.26861.1552105.68911.689841.721323.45871.91602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gambiya Dalaşı
1 UAH1.84989 GMD
5 UAH9.24945 GMD
10 UAH18.49890 GMD
20 UAH36.99780 GMD
50 UAH92.49450 GMD
100 UAH184.98900 GMD
250 UAH462.47250 GMD
500 UAH924.94500 GMD
1000 UAH1849.89000 GMD
2000 UAH3699.78000 GMD
5000 UAH9249.45000 GMD
10000 UAH18498.90000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Ukrayna Grivnası
1 GMD0.54057 UAH
5 GMD2.70287 UAH
10 GMD5.40573 UAH
20 GMD10.81146 UAH
50 GMD27.02865 UAH
100 GMD54.05730 UAH
250 GMD135.14325 UAH
500 GMD270.28650 UAH
1000 GMD540.57300 UAH
2000 GMD1081.14600 UAH
5000 GMD2702.86500 UAH
10000 GMD5405.73000 UAH